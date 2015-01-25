У боях під Дебальцевом загинули шестеро українських солдатів, - волонтер

Про це повідомила волонтер, яка допомагає військовим і вивозить поранених в цьому районі, пише LB.ua.

«У нас вже шість 200-х по Дебальцеве і більше десяти 300-х, ще не перевірила. Місто розгромлене частково, у мирних паніка, виїхати звідси, а так само з Донецька не можуть, автобуси не випускають, немає пропусків. Бої не припиняються,тільки на перезаряди», - написала вона в листі до редакції.

Читайте такожСитуація в Дебальцеве ускладнюється - пропало світло, люди масово тікають з міста«Як не дивно, дуже багато було допомоги сьогодні - телефонували місцеві мешканці та найближчих районів, пропонували різну допомогу. Такого раніше не було, щоб вони настільки активно намагалися нам допомогти, раніше був якийсь нейтралетет. Порівняно з іншими днями, сьогоднішній день - це реальна війна, і ніяке не АТО!», - додала Інна.

За її словами, в Донецькому аеропорту сьогодні також багато поранених і є загиблі, всупереч інформації Штабу АТО.