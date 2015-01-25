СБУ затримала колишнього правоохоронця, причетного до обстрілу Маріуполя

Силовики затримали бойовика та колишнього правоохоронця на прізвисько "Даішник", причетного до обстрілу житлових кварталів Маріуполя.

Про це повідомив голова СБУ Валентин Наливайченко під час засідання РНБО, передає ТСН.

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За його словами, представники СБУ вже допитали зловмисника. Наливайченко підкреслив, що зазначений екс-міліціонер на прізвище Кірсанов керував бойовиками, які відкрили вогонь у бік приморського міста.

Також зі свідчень зазначеного зловмисника стало відомо, що до теракту в Маріуполі, жертвами якого стали 30 осіб, причетний подільник ватажка "ДНР" Олександра Захарченка на прізвище Пономаренко.