Обстріл бойовиками Маріуполя кваліфікували як теракт

Відкрито кримінальне провадження за фактом обстрілу бойовиками житлових кварталів Маріуполя за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, відомо, що бойовики терористичної організації «ДНР» нанесли вогневий удар з новоазовського напряму, тобто з непідконтрольної українській владі території, по житлових кварталах Маріуполя, достеменно знаючи, що в цих кварталах не розміщені українські військові. Таким чином, бойовики цілеспрямовано використали зброю знищення проти мирного населення Маріуполя.

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На даний час проводиться огляд місця події, вилучаються речові докази. Точна кількість загиблих та постраждалих встановлюється.

Відомо, що снаряди влучали у приватні будівлі, автомобілі, міський ринок, подвір’я багатоповерхівок.

Хід розслідування перебуває на особистому контролі прокурора Донецької області.