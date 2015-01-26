За добу в зоні АТО загинули 7 військових, 24 - поранені

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в.о. речника Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селезньов на брифінгу в Києві.

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