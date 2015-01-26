За добу в зоні АТО загинули 7 військових, 24 - поранені
10:01, 26 січня 2015Війна
609 0
За добу на сході України в зоні АТО загинули 7 українських військових, 24 отримали поранення.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в.о. речника Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селезньов на брифінгу в Києві.
Читайте такожСили АТО відбили атаку під Майорськом, бойовики відступили – штабЗа його словами, за добу на сході України в зоні АТО загинули 7 українських військових, 24 були поранені.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter