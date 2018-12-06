Підрозділи ЗСУ перекинули на найнебезпечніші ділянки кордону з РФ (фоторепортаж)

Петро Порошенко висловив упевненість у професіоналізмі, високому патріотизмі та незламності духу українських десантників та побажав успішного виконання усіх поставлених бойових завдань.

Президент, верховний головнокомандувач Збройних сил Петро Порошенко заявив, що десантно-штурмові підрозділи Збройних сил передислоковуються на найнебезпечніші напрямки по усій лінії українсько-російського кордону.

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента України, про це він сказав під час відвідування військової частини у Житомирській області.

У військовій частині відбулося завантаження майна військових підрозділів та техніки Десантно-штурмових військ у літаки для передислокації в рамках виконання завдань, визначених воєнним станом.

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Після завантаження відбувся прольот літаків Су-27 та Іл-76МД у бойовому порядку. Також керівництву держави були продемонстровані фігури вищого пілотажу літаками Су-27 та проліт літаків Іл-76МД та Су-27 у бойовому порядку.

Верховний головнокомандувач наголосив, що важливим елементом щодо адекватної відповіді на дії агресора є нарощування угруповань військ, відповідно до затвердженого ним Стратегічного замислу застосування сил оборони держави.

«В рамках цього процесу бойові частини та підрозділи Збройних сил України передислоковуються на найбільш небезпечні напрямки по усій лінії нашого кордону, щоб посилити оборонні можливості та бути готовими зупинити агресора не втрачаючи ні секунди», - сказав президент.

«З цього військового аеродрому зараз еліта нашого війська – підрозділи Десантно-штурмових військ будуть переміщені на важливі в оборонному значенні напрямки та райони відповідно до затверджених планів. Як завжди, ви відряджаєтесь туди, де найбільш важко, де є потреба вирішувати найбільш складні завдання, де без воїнів Десантно-штурмових військ ніяк», - підкреслив глава держави.

Верховний головнокомандувач висловив упевненість у професіоналізмі, високому патріотизмі та незламності духу українських десантників та побажав успішного виконання усіх поставлених бойових завдань.

Як повідомляв УНІАН, з 26 листопада на 30 діб запроваджено воєнний стан у 10 областях України, розташованих уздовж російського кордону і придністровської ділянки українсько-молдавського кордону, а також уздовж узбережжя Чорного і Азовського морів.