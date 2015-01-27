Найскладніша ситуація зберігається в районі Дебальцевого, бойовики нарощують ударні групи - ІС

Протягом останніх діб в зоні конфлікту на Донбасі найбільш складна ситуація склалася на Дебальцевському напрямку.

Про це повідомляє координатор групи «Інформаційний опір», народний депутат Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

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"Після спроб штурму позицій українських військ в районі н. п. Санжарівка та Троїцьке російсько-терористичні війська проводять доукомплектування своїх передових підрозділів особовим складом та бойовою технікою", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Тимчука, противник продовжує нарощувати свої ударні тактичні групи на флангових позиціях Дебальцевського плацдарму, а також північніше Авдіївки та у південно-західних передмістях Горлівки.

На напрямку "головного удару" по лівому флангу Дебальцевського плацдарму розгорнуто зведену артилерійську групу бойовиків, яка укомплектована російськими військовослужбовцями зі складу двох артилерійських бригад Центрального військового округу РФ (26 од. САУ та буксованої артилерії, 12 установок РСЗВ).

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Через н. п. Стаханов та Брянка зафіксовано перекидання противником до рубежу Ганнівка - Вергульовка поповнення (до 200 російських найманців, до 15 одиниць бронетехніки, включаючи 6 танків).

В районі н. п. Попасна противник продовжує завдавати вогневі удари за передовими позиціями українських військ, забезпечуючи можливість подальших активних дій для формувань бойовиків. Українська артилерія активно веде контрбатарейну боротьбу.