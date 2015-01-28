Генштаб: військові отримали 177 одиниць техніки

Про це повідомив виконуючий обов'язки спікера Генерального штабу Збройних сил Владислав Селезньов.

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"За минулий тиждень військові частини і підрозділи, що виконують завдання в зоні проведення АТО, отримали 2 нових бронетранспортери БТР-4Е, 6 вантажівок КрАЗ і 8 комбінованих пристроїв для захисту літаків і вертольотів від ураження", - сказав він.

"Таким чином, починаючи з минулого року ЗСУ отримали вже 177 нових і модернізованих основних зразків озброєння і військової техніки, 89 нових засобів ураження і 1 тис. 789 інших новітніх зразків озброєння, зокрема 4 модернізовані літаки, 7 вертольотів, 46 РЛС, 9 танків, 14 БТРів, 18 гаубиць, 69 вантажних та спецавтомобілів. Крім того, 14 авіаційних і 18 протитанкових керованих ракет і 134 одиниці навігаційної апаратури, понад 500 одиниць сучасної стрілецької зброї і інше військове обладнання та пристрої", - зазначив Владислав Селезньов.