За добу на Донбасі було поранено двох українських захисників

За даними розвідки, протягом 11 грудня одного окупанта знищили, ще п'ятеро були поранені.

Протягом 11 грудня бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, повідомляє 12 грудня у Facebook прес-центр штабу операції Об'єднаних сил. Читайте такожНа фронті біля Авдіївки з'єднання явилися вихідці з Кавказу (відео) "Противник продовжує застосування озброєнь, заборонених Мінськими угодами... Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових. В ході бойових дій 11 грудня двоє військовослужбовців збройних сил отримали поранення", – йдеться в повідомленні. За даними розвідки, протягом 11 грудня одного окупанта знищили, ще п'ятеро були поранені.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter