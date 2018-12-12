За добу на Донбасі було поранено двох українських захисників
08:38, 12 грудня 2018Війна
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За даними розвідки, протягом 11 грудня одного окупанта знищили, ще п'ятеро були поранені.
Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових / фото УНІАН
Протягом 11 грудня бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, повідомляє 12 грудня у Facebook прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.
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"Противник продовжує застосування озброєнь, заборонених Мінськими угодами... Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових. В ході бойових дій 11 грудня двоє військовослужбовців збройних сил отримали поранення", – йдеться в повідомленні.
За даними розвідки, протягом 11 грудня одного окупанта знищили, ще п'ятеро були поранені.
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