Порошенко: Ситуація в районі Дебальцевого стабільно напружена, військові міцно тримають оборону

Ситуація в районі Дебальцевого є стабільно напруженою, українські військові тримають оборону і забезпечують захист визначених рубежів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента України, про це глава держави сказав президент України Петро Порошенко під час зустрічі з начальником Генштабу генерал-полковником Віктором Муженком, поновленим на посаді командувача Сухопутних військ Збройних сил України Геннадієм Воробйовим і секретарем Ради національної безпеки та оборони Олександром Турчиновим.

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За оперативною інформацією, сказав Порошенко, ситуація є стабільно-напруженою, українські військовослужбовці "міцно тримають оборону і забезпечують захист визначених рубежів".

Учасники зустрічі обговорили ситуацію на фронті та ряд заходів, спрямованих на зміцнення оборони, зокрема в районі Дебальцевого.