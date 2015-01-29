Бойовики знизили активність в районі Бахмутської траси - штаб АТО

В районі Бахмутської траси інтенсивність вогню з боку російсько-терористичних підрозділів зменшилася через дії українських військових і нестачу боєприпасів .

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

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"За інформацією оперативного командування «Північ», в районі Бахмутської траси українські військові успішно відбивають спроби наступу бойовиків. Так, у районі н.п. Жолобок за останні 3 дні було знищено 10 танків противника. Також ворог поніс важкі втрати у живій силі. Через успішну роботу української артилерії та нестачу боєприпасів щільність вогню противника на цій ділянці дещо знизилася", - сказав Лисенко.