У Генштабі запевняють, що бойовикам не взяти Дебальцеве в котел

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив начальник Генерального штабу Збройних Сил України Віктор Муженко.

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“Обстановка під Дебальцевим напружена. Вже не перший день ведуться активні дії зі сторони бойовиків. Українські військові адекватно на це реагують. Ситуація стабілізована. На цей час йшли бої в районі Вуглегірська. Ніякої загрози на цей час щодо створення якихось котлів в районі Дебальцевого не існує”, - сказав Муженко.