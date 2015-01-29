У Генштабі запевняють, що бойовикам не взяти Дебальцеве в котел

15:17, 29 січня 2015
Війна
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Ситуація під Дебальцевим Донецької області складна, але загрози виникнення котла, загрози оточення угруповань Збройних Сил України, немає.

УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив начальник Генерального штабу Збройних Сил України Віктор Муженко.

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“Обстановка під Дебальцевим напружена. Вже не перший день ведуться активні дії зі сторони бойовиків. Українські військові адекватно на це реагують. Ситуація стабілізована. На цей час йшли бої в районі Вуглегірська. Ніякої загрози на цей час щодо створення якихось котлів в районі Дебальцевого не існує”, - сказав Муженко.

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