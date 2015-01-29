У Генштабі запевняють, що бойовикам не взяти Дебальцеве в котел
15:17, 29 січня 2015Війна
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Ситуація під Дебальцевим Донецької області складна, але загрози виникнення котла, загрози оточення угруповань Збройних Сил України, немає.
Обстановка під Дебальцевим напружена / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив начальник Генерального штабу Збройних Сил України Віктор Муженко.
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“Обстановка під Дебальцевим напружена. Вже не перший день ведуться активні дії зі сторони бойовиків. Українські військові адекватно на це реагують. Ситуація стабілізована. На цей час йшли бої в районі Вуглегірська. Ніякої загрози на цей час щодо створення якихось котлів в районі Дебальцевого не існує”, - сказав Муженко.
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