Луганськом щодня проходить по 3-4 колони постачання бойовиків - Тимчук

Спостерігається інтенсивне проходження колон постачання бойовиків через Луганськ (по 3-4 колони на добу, не менше 10 одиниць автотранспорту в кожній) в напрямку на Алчевськ - Стаханов - Первомайськ.

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Про це повідомляє координатор групи «Інформаційний опір», народний депутат Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

"Здійснюється перекидання боєприпасів, озброєння і військової техніки (до 10-12 одиниць за добу)", - йдеться у повідомленні.