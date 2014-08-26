РФ продовжує постачати зброю бойовикам: в Україну перекидають ЗРК "Бук" і танки - Пентагон

Російська влада продовжує постачати на Донбас величезну кількість важкого озброєння та обстрілювати позиції українських військових.

Про це заявив прес-секретар Міністерства оборони США Стівен Ворен, повідомляє прес-служба Пентагону.

"Я можу підтвердити, що там були численні колони російської важкої техніки, включно з танками, бронетранспортерами, ракетними установками, системами протиповітряної оборони та іншим важким озброєнням", - сказав він, зауваживши, що серед перекинутої за останні тижні російської техніки в Україну були ЗРК "Бук".

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Ворен не зміг уточнити кількість техніки, яка перетнула кордон, але зауважив, що найбільша колона, яку вдалося зафіксувати американській стороні, налічувала 100 одиниць, серед яких були танки. За його словами, це було близько двох тижнів тому.

Крім того, за даними Пентагону, Росія обстрілювала українську територію з артилерії та ракетних установок.

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Як наголосив прес-секретар Пентагону, ці факти підтверджують, що Росія робить зовсім інше, ніж говорить, і це викликає велике занепокоєння. "Ми вкотре закликаємо росіян негайно зупинити підтримку сепаратистів в Україні та почати працювати задля мирного врегулювання конфлікту", - сказав він.