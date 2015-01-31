За добу загинуло 15 українських військових, 33 отримали поранення

Упродовж доби в зоні проведення антитерористичної операції загинуло 15 українських військовослужбовців, 33 отримали поранення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

"За останню добу 15 українських військовослужбовців загинуло, 33 – зазнали поранень", - сказав Лисенко.

За його словами, ситуація у зоні проведення антитерористичної операції залишається складною, противник по всій лінії розмежування здійснює обстріли позицій українських військ та проводить розвідку боєм з метою відтягування резервів сил АТО.

Читайте такожНа Донбасі тривають бої – бойовики обстрілюють військових та населені пункти

Лисенко зазначив, що найбільш напруженою залишається ситуація у районі м. Вуглегірська, де терористи намагаються захопити місто і зайняти вигідні позиції для подальшого просування у напрямку м. Дебальцевого для його оточення.

Також зберігається небезпека наступу бойовиків на Маріуполь.

Крім того, речник АТО повідомив, що, за даними розвідки, триває передислокація нових підрозділів ЗС РФ в зоні конфлікту.

Також російські військовослужбовці замінюють бойовиків на передових позиціях. Для переправлення військової техніки і боєприпасів Росія активно використовує неконтрольовані українською стороною КПП в районі н.п. Успенка та Дмитрівка.

"У зв’язку з постійними обстрілами з «Градів» району н.п. Гнутове Донецької області вчора тимчасово був призупинений пропуск транспортних засобів на цій ділянці", - зазначив Лисенко.