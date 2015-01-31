У Вуглегірську запеклі бої - бойовики стягують бронетехніку

Про це на своїй сторінці у Facebook написав керівник "Інформаційного опору" Дмитро Тимчук.

За його словами, найскладніша ситуація в зоні конфлікту на Донбасі зберігається на Дебальцевському плацдармі. У район Єнакієве – Вуглегірськ російсько-терористичні війська продовжують перекидати підкріплення для своєї тактичної групи, яка веде запеклі бої як у самому Вуглегірську, так і на південь від нього.

Також відзначено проходження в цей район конвою постачання через Єнакієве (до 15 одиниць критого вантажного транспорту, в супроводі бронегрупи з 3 БМП-2), зафіксовано перекидання через н.п.Красний Луч у цей район чергової партії бронетехніки противника (8 танків і 14 одиниць БМП і БТР).

Тимчук зазначає, що дії тактичної групи терористів, яка діє в районі Вуглегірська, підтримує артилерійська група (25 од. стволової артилерії і 8 установок РСЗО). Крім того, підтримку здійснюють артилерійські підрозділи бойовиків, що діють з околиць Макіївки і Єнакієвого.

На лівому фланзі, в районі н.п.Чорнухіне і Новогригорівка, також спостерігається активізація сил терористів. У даному районі діє тактична група російсько-терористичних військ, що включає доукомплектовані підрозділи, які раніше брали участь у боях в районі Троїцького і Санжарівки (всього до 350 осіб, 12 танків і майже 25 ББМ – головним чином БМП-2 і БТР-80). Ця тактична група діє на досить вузькій ділянці вздовж траси Алчевськ-Дебальцеве, прагнучи завдати сконцентрованого удару по позиціях українських військ. Дії тактичної групи підтримує артилерія з позицій на південний захід від н.п.Брянка, яка намагається також вести вогневий контроль траси М03, – Е40.

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Разом з тим спостерігається зосередження російсько-терористичних військ ще на одній ділянці плацдарму - в районі н.п.Фащіївка і Нікішине. У цьому районі діє формування противника, що складається в основному з т.з. «козаків» (всього до 600 осіб, при декількох мінометних батареях і до 15 ББМ). Формування розтягнуте по обидва боки траси на Красний Луч малими підрозділами по 15-20 осіб і «зображає» фронтальний наступ на плацдарм.

За даними експерта, бойовики з т.з. «козацьких» формувань, які раніше зазнали серйозних втрат на Дебальцевському плацдармі, висловлюють крайнє незадоволення російським командуванням. Зокрема, терористи звинувачують російських офіцерів, які командують «операцією», у тому, що ті погнали загони бойовиків на штурм позицій українських військ без належної підтримки артилерії і бронетехніки, «на забій». "В результаті багато підрозділів терористів було розбито (наприклад, із загону у 80 «козаків» з Антрациту, що брав участь у штурмі, осіб на вихідні позиції повернувся 21 бойовик)", - повідомив Тимчук.