Загиблий генерал Іса Мунаєв збирався просити Порошенка про українське громадянство - боєць

У зоні АТО загинув командир міжнародного миротворчого батальйону, який воював за незалежність України, імені Джохара Дудаєва Іса Мунаєв.

Про це сказано в заяві бійця батальйону «Київ-2» Аміни Окуєвої, яка співпрацює з міжнародним батальйоном. Текст заяви УНІАН надали в Одеському кризовому медіацентрі.

«1 лютого в запеклих боях під Дебальцевим ліг смертю хоробрих бригадний генерал Іса Мунаєв, комбат міжнародного миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва. Як інструктор, він забезпечував прикриття підрозділів, які відходили з боями після успішного виконання поставленого завдання», - сказано в заяві.

За словами Окуєвої, своїми діями Мунаєв врятував життя десятків українських військових, а сам загинув при артобстрілі. Мунаєв приїхав до України влітку 2014 року, створив міжнародний миротворчий батальйон імені Джохара Дудаєва, який допомагав українцям відстоювати свободу і незалежність.

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«За весь цей час у бойових діях не загинув жоден з його бійців. Він завжди йшов попереду, і прикривав своїх при відході. Бригадний генерал Чеченської Республіки Ічкерія Іса Мунаєв з честю пройшов першу і другу чеченські війни, а ліг смертю хоробрих, б'ючись за свободу України на українській землі», - йдеться в заяві. У ній наголошується, що комбат мав намір звернутися до президента України Петра Порошенка з проханням про отримання українського громадянства, «він любив Україну і пишався волелюбним українським народом».

Як заявляє Окуєва, соратники, побратими Мунаєва клопочуть про його нагородження орденом Свободи (посмертно) – державною нагородою України для відзначення видатних і особливих заслуг громадян у затвердженні суверенітету й незалежності України, який є вищим орденом України, якого можуть бути удостоєні іноземці. Наголошується, що Мунаєв раніше був міністром внутрішніх справ Ічкерії, військовим комендантом Грозного, керував фронтами під час чеченських воєн, нагороджений вищими військовими нагородами. Він був відомий і шанований у світі, залишив у Данії «влаштоване життя і свою сім'ю» і приїхав до нашої країни, аби допомогти українському народові.

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«Ми зобов'язуємось продовжити його справу, і займатимемося створенням батальйону імені Іси Мунаєва в його честь, як діючого підрозділу у складі Збройних сил України», - сказано в заяві. У ній також ідеться, що в даний час командування батальйоном імені Дудаєва, у складі якого чеченці, українці, татари, азербайджанці і т. д., прийняв на себе майор збройних сил Чеченської Республіки Ічкерія Адам Осмаєв.

Нагадаємо, взимку 2012 року Адама Осмаєва було затримано в Одесі за підозрою у підготовці до замаху на тодішнього прем'єр-міністра РФ Володимира Путіна. 31 жовтня 2014 року прокуратура виключила із звинувачення «терористичні статті». 18 листопада суд засудив Осмаєва до 3 років позбавлення волі, звільнивши з-під варти у зв'язку з відбуттям терміну покарання.