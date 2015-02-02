За добу в зоні АТО загинули п'ятеро українських військових, 29 поранені - Генштаб
За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції загинуло 5 українських військовослужбовців, 29 - отримали поранення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив в.о. речника Генштабу Збройних сил Владислав Селезньов.
"Внаслідок обстрілів, бойових дій, бойових зіткнень Україна втратила 5 військовослужбовців, ще 29 отримали поранення. Військовослужбовці направлені до медичних закладів", - наголосив Селезньов.
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За його словами, "наразі на цю хвилину в госпіталях та лікувальних закладах перебуває 465 військовослужбовців, в тому числі 15 важкопоранених".
Селезньов додав, що протягом доби бойовики здійснили 104 обстріли позицій українських військовослужбовців, а також населених пунктів, поблизу яких знаходяться українські підрозділи. "Були обстріляні 35 населених пунктів", - повідомив він.