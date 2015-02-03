Радник Авакова: Морги і лікарні на Донбасі переповнені тілами російських військових

Про це сьогодні в ефірі “5 Каналу” повідомив радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк, передає Еспресо.TV.

"Морги і лікарні на території, підконтрольній бойовикам, переповнені сотнями трупів російських військовослужбовців та найманців", - розповів представник МВС.

"При наступі бойовиків на Вуглегірськ зафіксовано безпрецедентний факт, коли військовослужбовці ВВ МВС Російської Федерації імені Дзержинського були змушені створювати загрядзагін, щоб силоміць гнати розбитих ульянівських десантників на передову, коли ті тікали”, - заявив Шкіряк.

Читайте такожПравозахисниця опублікувала список "Вантажів-200", які прибули з Донбасу в Крим

Він розповів, що наразі у Вуглегірську тривають позиційні протистояння, але при цьому українська артилерія здійснює вогневий контроль входу і виходу з міста.

Радник Авакова також повідомив, що сьогодні вперше за останні дні зменшені обстріли Дебальцевого.