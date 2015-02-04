ОБСЄ закликає до триденного перемир'я в Дебальцевому

Про це йдеться в заяві чинного голови ОБСЄ, віце-прем'єра і глави МЗС Сербії Івіци Дачича, передає РИА Новости.

Голова ОБСЄ закликає до того, щоб триденне перемир'я вступало в силу негайно, його буде забезпечувати і підтримувати спеціальна спостережна місія ОБСЄ.

"Це дозволить в терміновому порядку евакуювати цивільне населення із зони конфлікту", - йдеться в заяві.

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Він звернувся до свого спецпредставника Хайді Тальявіні з проханням внести цю пропозицію в контактну групу щодо України.

Перемир'я також слід використовувати для відновлення консультацій з метою досягнення тривалого припинення вогню і виконання мінського протоколу та меморандуму, заявив Дачич.

"Ці документи залишаються основою для мирного вирішення кризи", - йдеться в заяві.