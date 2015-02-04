Боротися за Дебальцеве необхідно - опитування УНІАН
17:30, 04 лютого 2015Війна
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Більшість учасників опитування УНІАН вважає, що боротися за Дебальцеве необхідно, оскільки для нас важливий кожен населений пункт.
Більшість респондентів вважають, що за Дебальцеве потрібно боротися / Фото УНІАН
Про це свідчать дані опитування в групі УНІАН ВКонтакте, в якому взяли участь 1 142 людини.
Такої думки дотримується 417 респондентів (36,4%). Водночас 369 респондентів (32,2%) вважають, що боротися за Дебальцеве потрібно, лише якщо ми зможемо в разі потреби швидко надати підкріплення.
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Водночас 227 опитаних (19,8%) вважають що, це може бути черговий "котел" і тому варто відмовитись від боротьби за цей регіон. Ще 133 респонденти (11,6%) вважають, що все залежить від дій противника.
Раніше УНІАН повідомляв, що сили АТО знищили підрозділ з 16 танків бойовиків під Дебальцевим.
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