Бойовики вперше застосували на Донбасі РСЗВ "Ураган" з касетними боєприпасами - експерт (фото)

Про це написав керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.Читайте такожУ штабі АТО припускають, що позиції силовиків у Новокатеринівці могли обстріляти з РСЗВ "Ураган"

"Як ми відзначали в ранкових зведених даних, в зоні АТО супротивник використовував РСЗВ БМ-27 «Ураган» (калібр 220 мм, тоді як у «Граду» - 122 мм). Вперше інформацію про застосування противником «Ураганів» група «Інформаційний Опір» отримала минулого тижня, однак тоді ми не змогли її підтвердити. Зараз ці дані цілком підтверджуються", - написав Тимчук.

Експерт підкреслює, що проти українських підрозділів під час обстрілу з «Ураганів» бойовики застосовують касетні боєприпаси.