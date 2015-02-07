СБУ затримала двох коректувальників вогню бойовиків по місту Щастя

Співробітники Управління Служби безпеки України у Луганській області затримали двох інформаторів незаконних збройних формувань, за сприяння яких бойовики обстрілювали позиції українських військових у місті Щастя.

Як повідомляє прес-центр СБУ, двоє жителів населених пунктів поблизу лінії підтримували телефонний зв'язок з ватажками «розвідки» артилерійського підрозділу російсько-терористичних угруповань, повідомляли їм про переміщення української військової техніки та особового складу, коригували артилерійський вогонь по місцях дислокації Збройних сил України та мирних населених пунктах. Впродовж січня інформатори здійснили близько 20 коригувань. За їхньою допомогою терористи завдали численні артилерійські удари по ТЕС у Щасті.

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4 лютого коригувальників вогню затримала контррозвідка СБУ. У рамках кримінального провадження їм оголошено підозру за ч.1 ст.258-3 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за участь у діяльності терористичної організації. Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.