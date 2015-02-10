СБУ затримала коригувальника вогню бойовиків "ДНР"

Про це йдеться у повідомленні прес-служби відомства.

«Служба безпеки України затримала у районі Волновахи активного учасника терористичної організації «ДНР» – коригувальника артилерійського вогню бандформування «Оплот». Встановлено, що з весни минулого року місцевий мешканець, 1966 року народження, тісно співпрацював з так званою «поліцією» терористів. Він викрадав у місцевих жителів вартісні автомобілі, на які вказували «поліцаї», а потім організовував «розшук» та «повернення» транспортних засобів власникам за грошову винагороду», – зазначають в СБУ.

«Після такої перевірки «на надійність» бойовика було залучено для збирання розвідувальної інформації. Інформатор мав змогу безперешкодно переміщатися Волноваським районом, збираючи та передаючи терористу «Оплоту» на прізвисько «Тіхон» координати місць базування бронетехніки та живої сили українських підрозділів», – йдеться у повідомленні.

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«Контррозвідка СБУ встановила, що саме за розвідувальною інформацією, яку передала терористам ця особа, 25 та 29 січня цього року незаконні збройні формування здійснили обстріл з артилерії та систем залпового вогню по військовій техніці сил АТО та мирних населених пунктах», – зазначає прес-служба СБУ.

За цим фактом слідчі Служби безпеки відкрили кримінальне провадження за частиною1 статті 258-3 Кримінального кодексу України – «сприяння діяльності терористській групі або терористичній організації».