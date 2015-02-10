РНБО: Під час обстрілу Краматорська загинуло 15 осіб

Під час обстрілу терористами Краматорська загинуло 15 громадян, а 63 - отримали поранення.

Як поінформували УНІАН в прес-службі Ради національної безпеки та оборони України, про це заявив секретар РНБО Олександр Турчинов. За його словами, за попередніми даними внаслідок обстрілу російсько-терористичними угрупуваннями міста Краматорськ сьогодні загинуло 15 осіб та 63 поранено, з них п'ятеро дітей.

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Він повідомив, що Краматорськ обстріляли з найсучаснішої російської системи залпового вогню з використанням касетних боєприпасів.

"Те, що дозволяють собі терористи, озвіріло обстрілюючи наші мирні міста і знищуючи ні в чому не винних цивільних людей, давно перейшло межу людяності. Вони перетворились на звірів, в яких є лише один інстинкт: вбивати. Тому і відношення до них повинно бути відповідним як до скажених звірів: як на міжнародному рівні, так і під час звільнення нашої землі", - наголосив Турчинов.