У Міноборони підтвердили, що бойовики обстріляли Краматорськ касетними снарядами з "Торнадо"

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства оборони України із посиланням на дані штабу АТО.

"За висновками експертів, під час обстрілу Краматорського летовища та околиць міста Краматорськ о 12.32 10 лютого терористи використали касетні снаряди з суббоєприпасами підвищеної дальності "Торнадо", - зазначається у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за останніми даними Донецької ОДА, внаслідок обстрілу Краматорська загинули семеро й поранені 26 осіб, у тому числі 10 військовослужбовців.

Читайте такожСнаряди від систем "Торнадо", з яких бойовики обстріляли Краматорськ, лежать посеред вулиць міста (фото)

За даними штабу АТО, обстріл Краматорська вівся терористами з району Горлівки.

Народний депутат від партії «Блок Петра Порошенка» Максим Єфімов заявив, що “близько 15 снарядів, 15 залпів “Торнадо”, які потрапили по центральних вулицях міста: це вулиця Вознесенська, проспект Миру, вулиця Марата, бульвар Краматорський”.

Єфімов зазначив, що, крім потрапляння в штаб АТО, розташований на аеродромі, були уражені житлові квартали.

За його словами, Краматорськ розташований за 80 км від зони бойових дій, відповідно, необхідно з'ясувати, як сталася ця трагедія.