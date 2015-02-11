Міноборони: У Дебальцевому немає ніякого котла, це вигадка

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр оборони Степан Полторак сказав журналістам перед розширеним засіданням уряду.

"Що стосується Краматорська, командні пункти, усі, які були в зоні проведення АТО, працюють у плановому режимі. Керують військами і виконують свої завдання", - сказав він.

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Щодо Дебальцевого міністр сказав, що "немає там ніякого котла, це вигадка тих, хто хоче, щоб він був. Люди поступають до підрозділів, які знаходяться у Дебальцевому, їм надходять патрони і боєприпаси, є сполучення, є зв'язок і є взаємодія".

"Маріуполь у надійних руках, оборона там міцна, резерви там є, тому загрози немає, тим більше що вчора Збройні сили провели там заходи з розширення території відповідно до Мінської угоди. Там загроз ніяких немає", - додав міністр.

Як повідомляв УНІАН, у результаті артилерійського обстрілу терористами Краматорська, зокрема житлових кварталів і головного штабу АТО, загинули 16 осіб. Кількість поранених - 65 осіб.