Бойовики знову обстріляли ТЕС у Щасті
Сьогодні вночі терористи знову обстріляли теплоелектростанцію в Щасті Луганської області, залишивши без електрики 7 районів області.
Як сказано в переданому УНІАН повідомленні прес-служби голови Луганської обласної державної адміністрації Геннадія Москаля, сьогодні близько першої години ночі терористи з території Веселої Гори обстріляли Щастя з артилерії і систем «Град». Снаряди вибухнули, зокрема, і на території теплоелектростанції.
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«Було пошкоджено блок турбінного відділення, внаслідок чого повністю без електрики залишилися Біловодський, Білокуракинський, Кременський, Новоайдарський, Новопсковський і Старобільський райони і частково міста: Рубіжне і Сєверодонецьк», - повідомив Москаль.
На третю годину ранку ремонтники усунули пошкодження і відновили постачання електрики.
Москаль вважає, що терористи цілеспрямовано стріляють по теплоелектростанції, аби залишити без світла мирних жителів у районах, розташованих далеко від лінії фронту.