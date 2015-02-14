Порошенко сьогодні передасть прикордонникам техніку для виконання завдань у зоні АТО

09:52, 14 лютого 2015
Війна
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Уся техніка буде спрямована в зону проведення антитерористичної операції для зміцнення і нарощування бойових можливостей прикордонників.

Президент передаст технику пограничникам / twitter.com/poroshenko

Сьогодні, 14 лютого, о 13.00 президент України Петро Порошенко вручить бойову та спеціальну техніку персоналу Державної прикордонної служби України.

Про це УНІАН повідомили у Відділі з питань взаємодії зі ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, зазначивши, що місце проведення заходу: м. Київ, вул. Світла, 6.

Уся техніка буде направлена в зону проведення антитерористичної операції для зміцнення та нарощення бойових можливостей прикордонників, підкреслюється в повідомленні.

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