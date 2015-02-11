Прикордонники зловили можливого коректувальника вогню бойовиків по Краматорську

Про це УНІАН повідомили у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Державної прикордонної служби України.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, учора о 12.30, атакуючи Краматорськ, російські найманці обстріляли також підрозділ Держприкордонслужби, який дислокується в цьому населеному пункті. Вогонь вівся з реактивних систем залпового вогню з району н.п. Горлівка. На території прикордонного підрозділу розірвалося 11 касетних боєприпасів. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю підрозділу, поранення дістав 1 прикордонник.

Після обстрілу в результаті проведених оперативних заходів прикордонники затримали громадянина України, який може бути причетний до коректування вогню терористів по прикордонному підрозділу в Краматорську.

Читайте такожОпублікована схема вчорашнього обстрілу Краматорська (фото)

Наразі чоловіка передано співробітникам СБУ для з’ясування всіх обставин, поінформували в прикордонній службі.

Як повідомляв УНІАН, внаслідок артилерійського обстрілу терористами Краматорська 10 лютого загинули 16 осіб. За даними прес-служби президента України, загалом постраждали 64 особи (29 військових і 35 цивільних). Пошкоджено 41 будівлю.