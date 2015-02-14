Російська газета повідомила про відеозапис, де командир агітує солдатів таємно воювати в Україні

«Газете.Ru» вдалося зв'язатися з одним із військовослужбовців-контрактників, який погодився поговорити з виданням на умовах анонімності.

Контрактник розповів, що 28 січня 2015 року його і ще 58 військовослужбовців викликали на нараду до начальства. Там стало відомо, що контрактників направлять у військову частину в селищі Спутнік в Мурманській області, де розташована 61-а окрема Кіркенеська червонопрапорна бригада морської піхоти.

За словами співрозмовника, їм повідомили про подальшу відправку в Ростов і натякали на подальшу перекидання на Донбас. Всім незгодним запропонували написати рапорт про звільнення. Таких виявилося вісім осіб.

Вже в Спутніку військовослужбовці пройшли серйозну бойову підготовку, що включає стрільби і навчання зі спецтехнікою, їм змінили військові спеціальності. «Я отримав матроську спеціальність стрілка", - пояснює військовослужбовець і каже, що наказів, які обґрунтовують це, бійцям не показували.

31 січня у зв'язку з невдоволенням солдатів у Спутнік приїхав замполіт частини 10544 підполковник В'ячеслав Оканєв. Він викликав солдатів на розмову, де розповів про необхідність відправки своїх підлеглих на Україну. У розпорядженні видання є запис бесіди Оканєва з контрактниками довжиною в 1 годину 12 хвилин.

Читайте такожМурманські контрактники поскаржилися на примус їхати в Україну - ЗМІЗокрема, замполіт розповів солдатам про можливі навчання на незнайомій місцевості, пояснив, що вони повинні допомагати "Донецьку і Луганську" за всіма поняттями і бути готовими до того, що у разі їх смерті не буде ні виплат сім'ї, ні офіційного визнання

"Може бути така ситуація і що кинуть до кордонів України, про це я вже вам казав, тоді вже там безпосередньо можуть виникнути і бойові завдання, і тоді ви будете виконувати бойовий наказ", - розповів Оканєв.

"Так, війну ніхто нікому офіційно не оголошував. А ми повинні допомагати за всіма поняттями, людськими, етичними, військовими і за всіма іншими", - заявляв він.

На питання контрактників, а якщо з ними щось трапиться, "хто подивиться в очі нашим дружинам і дітям", замполіт відповідає таке:

"Якщо ви не хочете захищати, якщо вони задавлять Луганськ і Донецьк... Вони зараз скористалися 20-річчям разгромленности Росії і що ми там не вели нормальну роботу. Вони прийшли до влади. Подальша ситуація призведе до того, що вони прийдуть в Ставрополь, Краснодарський край, Ростов, Брянськ і так далі, якщо ви зараз не поїдете туди і не будете захищати їх там, то ви не зможете захистити їх тут", - відповів замполіт.

Також, відповідаючи на питання, Оканєв заявив, що не може дати контрактникам гарантій того, що вони не будуть перекинуті в Україну, як і гарантій того, що їх сім'ї щось отримають у разі смерті військовослужбовця.

"Якщо щось трапиться, я вас запевняти, що вас не забудуть, рідним будуть виплати, - не буду", - чесно відповів російський підполковник.

Пізніше канал Дождь повідомив, що В'ячеслав Оканєв у розмові з виданням підтвердив справжність запису, проте підкреслив, що говорив «у теорії» і мав на увазі виконання бойового наказу в Україні, якщо такий надійде від головнокомандувача.

«Те, що вони подають, що ми закликали їхати, - це вихоплена з контексту інформація. Я, природно, не міг говорити, щоб вони брали відпустки і разом зі мною їхали в Донецьк або Луганськ », - сказав офіцер.