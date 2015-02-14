ЗМІ: В Криму зафіксовано рух колони бронетехніки в напрямку материка
17:12, 14 лютого 2015Війна
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У Криму зафіксовано велику колону БТРів, що рухаються в напрямку материкової України.
Колона техніки в Криму / скріншот відео
Про це повідомляє 5 канал, відповідне відео виклав у мережу Інформатор.
Відеозапис складно прив'язати до карти та часу, однак на полях вздовж узбіч лежить сніг, а авто, з якого вівся запис, обігнала вантажівка з написом українською мовою.
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