Сектор "М": готується провокація, терористи хочуть обстріляти РФ з "Градів" під українським прапором

Про це в ефірі "112 каналу" повідомив прес-офіцер сектору "М" Дмитро Чалий, пише 0629.

За його словами, просто зараз бойовики підвозять установки реактивного залпового вогню в село Безіменне. Потім вони мають намір з українськими прапорами обстріляти територію Російської Федерації, списавши це на українських військових.

Читайте такожМіноборони: ситуація в зоні АТО складна і динамічна, бойовики не гребують нічим"Таким чином бойовики хочуть спровокувати введення російських військ в Україну", - заявив Чалий.

Нагадаємо, що 10 лютого бійці полку "Азов" захопили селище Широкіно, який розташований поряд з селом Безіменне. Зараз Широкіно контролюють українські військові і там постійно йдуть бої з терористами.

За повідомленнями розвідки, сьогодні терористи, прикріпивши український прапор до однієї з машин РСЗВ БМ-21 «Град», вже вели вогонь по населеному пункту і знімали це на відео, повідомляє паблік Оборона Маріуполя.