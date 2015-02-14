ЗМІ: "Донбас" під Логвиновим узяв у полон 17 бойовиків

Про це заявили у батальйоні, повідомляє Hromadske TV.

За словами військових, затримані - українці, мешканці Єнакієвського району. Натомість командував групою росіянин, однак взяти його в полон не вдалося.

За словами полонених, їх обстріляли "союзники", тому їм довелося від обстрілу відходити, в результаті чого натрапили на бійців "Донбасу".

Читайте такожКонтррозвідка знешкодила ДРГ, до якої входив зрадник присяги з Криму і відомий терорист "Гном"Наразі 15 полонених батальйон вже передав співробітникам Служби безпеки України.

Коментуючи ситуацію в районі Логвинового, українські військові відзначили, що зараз намагаються відбити селище у сепаратистів, оскільки необхідно розблокувати трасу Артемівськ-Дебальцеве.