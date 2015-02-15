Бойовики вивозять поранених в Донецьк і Красний Луч

Про це повідомив координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в соцмережі.

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За його інформацією привезли близько 200 чоловік, основна частина - російські найманці і військовослужбовці РФ. "Серед найманців основна частина - завербовані спецслужбами Росії громадяни РФ, які не мали раніше досвіду військової служби", - зазначив Дмитро Тимчук.

Крім цього він повідомив, що в Донецьк прибув конвой з бойовиками, пораненими під Новоазовськом (сенс такого перевезення не зрозумілий, оскільки евакуація в РФ з Новоазовська, як це відбувалося раніше, зручніша і безпечніша).

Також, за даними Дмитра Тимчука, в Алчевську "комендатура" бойовиків почала рекламну кампанію по залученню юнаків на службу за контрактом".