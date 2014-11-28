Бойовики в Алчевську конфісковують гуманітарну допомогу – ОБСЄ

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Майкл Боцюрків сьогодні на брифінгу в Києві.

«Ситуація в Україні така, що нам необхідно знайти шлях від насильства до мирного розв’язання конфлікту», - сказав він.

Читайте такожУ "ЛНР" бюджетникам виплатили фальшиві гривні«Погіршується гуманітарна ситуація біля Алчевська через те, що там не вистачає ліків та їжі. Нерегулярні збройні групи конфіскують гуманітарну допомогу, яка направляється на Алчевськ. Я хотів би це підкреслити, тому що коли ми проводимо спостереження, ми бачимо, як погіршується гуманітарна ситуація», - наголосив Боцюрків.

Крім того, він повідомив, що у спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ «тепер 322 міжнародних спостерігача, які працюють в 10 містах по Україні, і також половина з них знаходиться в східній Україні. В додаток до цього 135 українців працюють на нас».