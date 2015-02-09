Російські ЗМІ написали про найманця з РФ, вбитого під Дебальцевим

Так, згідно з публікацією Амур.Інфо від 6 лютого, в якій посилаються на інформацію заступника голови організації "Бойове братство" Валерія Вощевоза, загиблий - 27-річний житель Благовєщенська, який "виїхав добровольцем у Луганськ у жовтні 2014 року", пише Українська правда.

"Благовещєнєць загинув під час обстрілу Дебальцевого Донецької області 27 січня. Про це стало відомо тільки зараз. Вощевоз повідомив, що намагатиметься допомогти привезти тіло загиблого в Росію", - наголошується в повідомленні.

"Четверо його товаришів, теж з амурської столиці, пізніше повернулися додому. Дружина загиблого розповіла, що їх не влаштувалавинагорода у 15 тисяч рублів, а її чоловік Сергій залишився воювати за своїми переконаннями", - пише видання.

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У загиблого e Благовєщенську залишилися дружина і півторарічна дочка.

Також у публікації наголошується, що "за приблизними підрахунками, на боці "народного ополчення" південного сходу України воюють близько 50 амурчан".

Згадується також і про інших росіян, які воюють на Донбасі: "До теперішнього часу було відомо лише про одного пораненого мешканця Приамур'я. Він досі перебуває у Санкт-Петербурзі".

Як відомо, 7 лютого у ході виступу у Мюнхені на безпековій конференції президент Петро Порошенко продемонстрував паспорти та військові квитки російських військових, які "заблукали в Україні", та були затримані українськими силовиками.

Згодом російські ЗМІ повідомили, що представники РФ, які були присутні на конференції у Мюнхені "попросили українську сторону надати реальні копії документів з прізвищами, оскільки такі бланки (паспорти), які були продемонстровані, можна купити і на ринку".

"Реальних доказів немає, станом на 8 лютого українська сторона не змогла надати копії цих документів", - заявив директор другого департаменту СНД МЗС РФ Віктор Сорокін.

У свою чергу в РНБО вкотре заявили про вбитих у боях проти України російських громадян: неподалік Дебальцевого військовослужбовцівилучили у загиблих бойовиків документи, що засвідчують, що вбиті бойовики були росіянами.

"Зокрема, Євген Миколайович Бугров, народжений 23 липня 1976 року, та зареєстрований у місті Тюмень, був бійцем так званої "ДНР". Про це свідчить відповідний "військовий квиток" та сучасне спеціалізоване обмундирування російської морської піхоти", - заявив Лисенко.

У іншого знищеного бойовика бандформування "ДНР", Івана Михайловича Будриса, нібито за паспортом громадянина України, знайдене страхове свідоцтво обов’язкового пенсійного страхування Російської Федерації, виписане на його ім’я.