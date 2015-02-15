"Азов": вранці бойовики намагалися ввести бронетехніку в Широкіно

11:20, 15 лютого 2015
Війна
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Сьогодні вранці бойовики здійснили спробу ввести бронетехніку в селище Широкіно.

Бойцы

Про це повідомляє у соцмережі полк "Азов". "Користуючись режимом припинення вогню і сприятливими погодними умовами (в Приазов'ї сьогодні сильний туман), бойовики спробували ввести бронетехніку в селище Широкіно", - йдеться в повідомленні.

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У повідомленні полку наголошується, що вчора за Широкіно тривали важкі бої, в результаті яких "азовці" встановили повний контроль над населеним пунктом.

Бойовики понесли втрати в живій силі і бронетехніці і відступили. "Станом на 9.00 полк "Азов" утримує свої позиції. Триває позиційне протистояння", - йдеться в повідомленні.

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