Семенченко: "Донбас" натрапив на засідку бойовиків. Є 200-ті
00:52, 16 лютого 2015Війна
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Під Маріуполем рота "Донбасу" натрапила на засідку терористів.
Під Маріуполем рота "Донбасу" натрапила на засідку терористів / Фото УНІАН
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив комбат "Донбасу" Семен Семенченко.
"Рота "Донбасу" кілька годин тому була тупо виведена на засідку терористів. За попередніми даними провідник "переплутав поворот". В результаті бій і два 200. Троє поранених", - написав він.
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"Хлопці кілька днів тому мобілізувалися і з резервістів стали військовослужбовцями", - додав він.
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