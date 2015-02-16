Аброськін: Бойовики з "Градів" обстріляли центр Горлівки

Про це з посиланням на місцевих жителів повідомив голова облуправління МВС Донеччини В'ячеслав Аброськін.

"Також терористи "Градом" з центру міста - парк культури і відпочинку ім.Горького - обстрілюють райони Короленківських ставків і ФТП", - зазначив Аброськін.

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За його словами, головна мета бойовиків - "скомпрометувати Україну і порушити домовленості про припинення вогню".

Як відомо, в штабі АТО заявили, що 15 лютого бойовики обстрілювали сили АТО більше 60 разів, найгарячішим місцем на сході України протягом доби залишається Дебальцівський напрямок.