Аброськін: Бойовики з "Градів" обстріляли центр Горлівки

02:07, 16 лютого 2015
Війна
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У Горлівці Донецької області бойовики "Градом" з району залізничної станції обстріляли центр міста.

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Про це з посиланням на місцевих жителів повідомив голова облуправління МВС Донеччини В'ячеслав Аброськін.

"Також терористи "Градом" з центру міста - парк культури і відпочинку ім.Горького - обстрілюють райони Короленківських ставків і ФТП", - зазначив Аброськін.

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За його словами, головна мета бойовиків - "скомпрометувати Україну і порушити домовленості про припинення вогню".

Як відомо, в штабі АТО заявили, що 15 лютого бойовики обстрілювали сили АТО більше 60 разів, найгарячішим місцем на сході України протягом доби залишається Дебальцівський напрямок.

Допис by Vyacheslav Abroskin.

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