У батальйоні "Донбас" повідомили про 3 загиблих бійців з початку перемир'я

Про це на своїй сторінці у Facebook написав командир батальйону «Донбас», народний депутат Семен Семенченко.

«Продовжується мінометний обстріл Широкиного під Маріуполем. Частини батальйону «Донбас», утримуючі Широкине, несуть втрати», - написав він.

«Сьогодні поранені троє людей, всіх евакуйовано до госпіталю Маріуполя. З моменту перемир'я втрати батальйону «Донбас»: троє загиблих, 9 поранених», - відзначив Семенченко.

Читайте такожБойовики отримали наказ від Росії будь-якою ціною захопити Дебальцеве - штаб АТОЯк повідомляв УНІАН, за даними штабу АТО, після проголошення режиму припинення вогню в 00:00 15 лютого, станом на 11:00 понеділка, 16 лютого, бойовики щонайменше 129 разів обстріляли позиції сил АТО.

За минулу добу загинули 5 військовослужбовців, 25 дістали поранення.