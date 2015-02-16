Українські військові не можуть відвести важке озброєння через постійні обстріли бойовиків

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив прес-офіцер АТО Андрій Лисенко.

Зокрема, прес-секретар нагадав, що умовою для відведення важкого озброєння від лінії зіткнення є виконання першого пункту Мінських домовленостей - встановлення режиму припинення вогню.

«112 обстрілів - це не є показником припинення вогню, тому ми поки що не готові важкі озброєння відводити, хоча ми підготували відповідні майданчики, і відповідна робота щодо відведення важких озброєнь і техніки від лінії розмежування проведені. Тобто ми готові до цього, але раніше повинно бути припинення вогню. На жаль, поки що цього не відбулося», - наголосив Лисенко.

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Як повідомляв УНІАН, у Мінську 12 лютого відбулися переговори про врегулювання кризи на Донбасі за участю президента України Петра Порошенка, президента Франції Франсуа Олланда, канцлера ФРН Ангели Меркель і президента РФ Володимира Путіна.

За підсумками переговорів затверджено комплекс заходів, спрямованих на імплементацію вересневих Мінських домовленостей. Крім того, прийнята декларація лідерів України, Франції, Німеччини та РФ на підтримку цих заходів.

Серед іншого, нові домовленості, досягнуті «нормандської четвіркою», передбачають припинення вогню на сході України від 00.00 15 лютого, а також відведення всіх важких озброєнь з української території. Крім того, передбачено обмін та звільнення всіх заручників.

Сьогодні вранці прес-офіцер штабу АТО Анатолій Стельмах заявив, що бойовики не дотримуються перемир'я, за добу 112 раз обстріляли позиції сил АТО.