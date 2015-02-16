Артилеристи просять допомоги у важкоатлетів

Про це повідомила в Facebook журналістка Олена Гладських.

"Панове атлети, бодібілдери і спортзальні качки . Поділіться своїми поясами. Поміняємо пояси на брелоки", - приводить вона цитату зі звернення волонтерів Народного Тилу.

За її словами, українські артилеристи звернулися до волонтерів з проханням забезпечити їх розвантажувальними поясами.

Читайте такожВолонтери готують "комплекти виживання" для екіпажів "Градів""У мене є до вас прохання,я артелерист в розрахунку являюсь заряжаючим!!!! З бойового коли повертаємось у мене і інших хлопців болять спини, тому що снаряди мають вагу понад 40 кг!!!! Якщо є можливість допомогти з розгрузочними поясами як в атлетів хоча-б 7-9 поясів? Просто дуже необхідно, ще таких 10 виїздів і можна виходити на лікарняне, а щоб було зрозуміло кожєн бойовий це не менше 40 вистрілів з моєї гармати і 50 - 60 мінімум з кожного міномета та і ящики з боєкомплектом не дуже легкі! Дякую велике і вибачте що потурбував!", - цитує Гладських листа українського артилериста.