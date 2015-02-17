У "ДНР" кажуть, що бойовики "морально" не можуть припинити бойові дії за Дебальцеве

Про це заявив один із лідерів так званої "ДНР" Денис Пушилін у вівторок перед запланованою скайп-конференцією "контактної групи", повідомляє Українська правда із посиланням на Reuters.

За його словами, бойовики не можуть відвести важке озброєння, як домовлялися, доки українські військові не зроблять так само.

"Ми не маємо права (припинити боротьбу за Дебальцеве). Це навіть моральна річ. Це внутрішня територія", - заявив Пушилін у Донецьку.

"Ми повинні відповідати на вогонь, щоб працювати на знищення бойових позицій противника", - наголосив він.

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На запитання про плани втілення домовленостей про відведення важкого озброєння, він відповів: "Ми готові у будь-який час, у нас усе готове для взаємного відведення. Ми не будемо нічого робити в односторонньому порядку – це зробить наших солдатів мішенями".

Як відомо, з неділі, 15 лютого, на сході України оголошене припинення вогню відповідно до домовленостей у Мінську від 12 лютого, ухвалених для виконання вересневих домовленостей.

Але бойовики подекуди продовжують атакувати, а місто Дебальцеве намагаються захопити, адже там розташовані залізничний вузол і зручна дорожня розв’язка.

Раніше УНІАН повідомляв, що бойовики пропонують українським військовикам здати Дебальцеве в обмін на обіцянку "коридору".