Британські журналісти опублікували докази обстрілу ВСУ з території РФ (фото)

Проаналізувавши супутникові знімки, а також відеозаписи з соціальних мереж, повідомлення місцевих ЗМІ і змінну карту триваючого конфлікту, команда дослідників Bellingcat встановила існування переконливих доказів того, що артилерійські обстріли української території, спрямовані проти українських збройних сил, були здійснені з території Російської Федерації.

Використовуючи глибокий аналіз супутникових зображень і матеріалів з соціальних мереж, дане розслідування Bellingcat надає нові докази, що дозволяють точніше визначити походження атак на позиції українських військових.

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Точкою відліку для даного розслідування Bellingcat послужило поширення оновлених супутникових знімків Google (супутникових зображень DigitalGlobe) з території східної України і прикордонних з Росією регіонів, з роздільною здатністю в 0,5 м панхроматичним режимом (супутникові знімки, зроблені в період з 17 липня по 31 серпня 2014 р.).

Перший обстріл 14 липня був проведений з російської території з-під російського хутора Селезньов в напрямку позицій Збройних Сил України на південь від українського села Амвросіївка.

Чотири обстріли були здійснені під Гуково, Росія, по позиціях Збройних Сил України близько шахти «Должанська-Капітальна» і села Панченково між 16 липня і 8 серпня.

Ще два обстріли цієї території були здійснені з території Росії на північ від Гуково. 25-го липня позиції української 72-ї Механізованої Бригади під Хмельницьким, на південь від Свердловська, які піддалися артилерійському обстрілу.

Ці обстріли також здійснювалися з позицій в Росії, конкретно з військової бази в Павлівці і з позиції на схід від селища Малий.

Крім того, команда дослідників Bellingcat проаналізувала відеозаписи, опубліковані у соціальних мережах (YouTube, VKontakte), і провела геолокацію зображених на них подій, яка вказує на ключові точки здійснення артилерійських атак на територію України.

По супутниковим знімкам журналісти встановили розташування скупчень воронок, що утворилися в результаті артилерійського вогню, і провели великий аналіз, вивчивши кожну воронку окремо.

Bellingcat вивчила матеріали ЗМІ від середини липня, щоб підтвердити атаки в цей період часу. Офіційні джерела в українському уряді повідомляли про артилерійські удари 23 липня і 1 серпня, а українські ЗМІ також повідомляли про удари в цій місцевості 16 і 24 липня, а також з 1 по 4 серпня.

Порівняння карт, взятих з сепаратистських джерел, показує хід зіткнень в липні і серпні в даному районі, а також вказує на кілька конкретних дат, у які були здійснені атаки на українські сили.