Сили АТО почали виведення військ з Дебальцевого (фото)

Про це повідомляє народний депутат, командир батальйону «Донбас» Семен Семенченко на своїй сторінці в Facebook.

«Відведення військ з Дебальцевого здійснюється планово й організовано», - заявив він.

«Всі казки про контроль за Логвиновим виявились казками - гарбуз не перетворився на карету. Трасу Дебальцеве-Артемівськ ми не контролюємо саме через Логвинове. Інші дороги щільно тримає Нацгвардія, «Донбас» і частини ЗСУ. Противник намагається перерізати ці дороги і завадити виходу угруповання», - додав Семенченко.

Читайте такожБойовики не допускають спостерігачів ОБСЄ та закордонних журналістів у Дебальцеве Також він відзначив, що «почала працювати наша артилерія, яка не дає противникові збиратися в ударні кулаки, тисне його вогневі зосередження. Дорогу життя щільно тримають наші частини, постійно відбиваючи атаки терористів. Працюють гаубиця, гради, урагани, міномети, танки».