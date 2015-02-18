За попередніми даними під час виходу з Дебальцевого ВСУ втратили 6 бійців - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час відкриття засідання РНБО.

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”На жаль не всім під шквальним вогнем артилерії вдалося дійти. Поки що ми знаємо, що під час виходу, поки що за попередніми даними, ми втратили шістьох українських героїв, більше ста - поранені. На щастя, абсолютна більшість поранення легкої і середньої тяжкості і після відновлення боєздатності і проведення ротації вони готові будуть повернутися в стрій”, - наголосив Порошенко.