За попередніми даними під час виходу з Дебальцевого ВСУ втратили 6 бійців - Порошенко
22:43, 18 лютого 2015Війна
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Президент України Петро Порошенко заявляє, що за попередніми даними під час виходу з Дебальцевого Збройні сили України втратили 6 бійців, 100 - отримали поранення.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час відкриття засідання РНБО.
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”На жаль не всім під шквальним вогнем артилерії вдалося дійти. Поки що ми знаємо, що під час виходу, поки що за попередніми даними, ми втратили шістьох українських героїв, більше ста - поранені. На щастя, абсолютна більшість поранення легкої і середньої тяжкості і після відновлення боєздатності і проведення ротації вони готові будуть повернутися в стрій”, - наголосив Порошенко.
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