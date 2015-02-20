Експерти знайшли у соцмережах докази вторгнення російської армії

Експерти використовували спеціальний інструмент для аналізу потоку даних із соціальних мереж, які були вивчені та відфільтровані у три підходи, повідомляє Новое время із посиланням на Bellingcat.

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Використовуючи карту, аналітики визначили кластери і "вкидання", зіставивши інформацію із соцмереж, щоб зробити власні висновки.

Спочатку фахівці окреслили зону у Донецькій області, зібравши пости з цього регіону і поділивши їх на кластери. Подальше вивчення постів від 23 січня дозволило виділити особливо цікаві випадки, зокрема, російського солдата, який імовірно вторгся через кордон в Україну для участі в боях.

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У соцмережах він підписаний як Amigo Desperado (друже головоріз або відчайдух - ред.), експерти вивчили його профіль ВКонтакте.

З його постів видно, що у грудні він ще перебував на території Росії, де позує із групою солдатів і танком.

Через вісім днів після верхнього знімка Amigo вже був в Україні, звідки і запостив нове фото. На знімку він із групою солдатів перебуває у Старобешівському районі Донецької області.

У січні Amigo вже фотографувався у танку під Донецьком.

Аналітики наголосили, що використання цього методу дослідження також виводить на російських солдатів у Донецьку та Маріуполі.

Раніше УНІАН повідомляв, що ще у липні 2014 року в мережу виклали докази обстрілу України з території РФ.