Бойовики найбільшу активність проявили на Донецькому напрямку

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Селище Піски бойовики 4 рази обстрілювали з танків і бойових машин піхоти, 10 – з артилерії та мінометів. Крім того, з реактивних систем залпового вогню терористи завдали ударів по Тоненькому та Опитному.

На Маріупольському напрямку в першій половині дня 4 рази з використанням танків, мінометів та гранатометів, злочинці вели вогонь по селищу Широкине.

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Загалом протягом дня противник 32 рази вів обстріли позицій українських військ та мирних населених пунктів.