На Луганщині бойовики за добу обстріляли 4 населених пункти

Як повідомляє прес-служба голови Луганської обласної державної адміністрації Геннадія Москаля, учора увечері і вранці вівторка бойовики продовжили обстріл Попасної з артилерії і мінометів. Останній раз місто обстрілювали сьогодні о 5.30, вчора - о 18.00, 20.00 і 22.00. Вогонь вівся з боку Первомайська і Калинова, окупованих так званими козаками "Всевеликого війська донського". На вул. Південній снаряд влучив у приватний будинок, який загорівся. Ніхто з мирних жителів не постраждав.

Незважаючи на обстріл, у місті продовжуються відновлювалні роботи. Почали працювати мобільні оператори «Лайф» і «Київстар», відновлено регулярне автобусне сполучення з Сєверодонецьком і Артемівськом. Електроенергія і газ є майже в усьому райцентрі, проте мікрорайон ОРЗ все ще залишається без води. Не припинялася вогнева агресія і в ряді інших населених пунктів на контрольованій Україною території області.

Троїцьке (Попаснянський район поблизу Дебальцевого) обстрілювали з артилерії і вчора вночі і сьогодні вранці. Інформації про потерпілих немає.

Читайте такожСьогодні зранку бойовики двічі обстріляли Попасну - МоскальУ Трьохізбенці продовжувалися бойові дії із застосуванням стрілецької зброї і автоматичних гранатометів.

У Станиці Луганській опорні пункти українських Збройних Сил вночі були обстріляні з великокаліберних кулеметів. Вогонь вівся з боку окупованого бойовиками берега Сіверського Донця. Ніхто з мирних жителів не постраждав.