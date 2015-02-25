На Харківщині в лісосмузі знайшли сумку з гранатами

Про це повідомляє відділ зв'язків з громадськістю ГУМВС України в області.

Згідно з повідомленням, до чергової частини Харківського РВ надійшла інформація від місцевих жителів про те, що на околиці селища в 350 метрах від житлових будинків лежить підозріла сумка.

Як розповіли правоохоронці, за вказаною адресою була виявлена сумка, в якій знаходилися 2 гранати Ф-1, 2 гранати РДГ-5, 4 запали до гранат, димова граната і 41 патрон калібру 7,62 мм.

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У міліції також уточнили, що на прилеглій території вибухонебезпечних предметів знайдено не було.

Зазначається, що за фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.